Ángel Gustavo Posse

Quién es
Nació el 11 de agosto de 1962, en Béccar, Buenos Aires. Es abogado (UBA) especializado en Derecho Civil. Hijo de Melchor Posse, dirigente y exintendente radical de San Isidro. En su gestión fue Subsecretario de Coordinación, Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Acción Social, Secretario de Desarrollo Comunitario y Acción Social municipal.
Electo diputado provincial en 1995. En 1999 fue candidato a Intendente por el Frente por San Isidro y resultó electo por amplia mayoría.
Fue reelecto en septiembre de 2003, como candidato por Acción Vecinal "San Isidro es Distinto" y el voto popular lo consagró nuevamente con el 45,29% de los votos como Intendente, en las elecciones de 2007.
Ratificó su mandato al frente de San Isidro imponiéndose con el 44,21% frente al kirchnerista Santiago Cafiero que obtuvo el 19,58%.
En 2015 logró acceder nuevamente al cargo de Intendente por el Frente Cambiemos con el 51,67 por ciento de los sufragios.
En 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 47,70% de los votos contra 26,40% del candidato del Frente de Todos, Federico Gelay.
En 2020 enfrentó en elecciones internas para presidir la Unión Cívica Radical bonaerense a la fórmula oficialista Maximiliano Abad-Erica Revilla. La interna resultó 51,5% contra 48,5%, a favor de Abad.
En la Legislatura bonaerense, suele mantener bajo su liderazgo a diputados "possistas" como Walter Carusso, que conforman bloques por separado.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
San Isidro
Juntos por el Cambio
2019
Intendente
San Isidro
Juntos por el Cambio
47,70% de los votos
2015
Intendente
San Isidro
Cambiemos
51,67% de los votos
2011
Intendente
San Isidro
Unión Cívica Radical
44,21% de los votos
San Isidro
Distancia a la plata71 Km
Cantidad de habitantes291.608
Superficie51,44 km²
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