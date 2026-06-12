La Noticia 1
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Ex Intendente

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Ángel Gustavo Posse

Quién es

Nació el 11 de agosto de 1962, en Béccar, Buenos Aires. Es abogado (UBA) especializado en Derecho Civil. Hijo de Melchor Posse, dirigente y exintendente radical de San Isidro. En su gestión fue Subsecretario de Coordinación, Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Acción Social, Secretario de Desarrollo Comunitario y Acción Social municipal.

Electo diputado provincial en 1995. En 1999 fue candidato a Intendente por el Frente por San Isidro y resultó electo por amplia mayoría.

Fue reelecto en septiembre de 2003, como candidato por Acción Vecinal "San Isidro es Distinto" y el voto popular lo consagró nuevamente con el 45,29% de los votos como Intendente, en las elecciones de 2007. 

Ratificó su mandato al frente de San Isidro imponiéndose con el 44,21% frente al kirchnerista Santiago Cafiero que obtuvo el 19,58%.

En 2015 logró acceder nuevamente al cargo de Intendente por el Frente Cambiemos con el 51,67 por ciento de los sufragios.

En 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 47,70% de los votos contra 26,40% del candidato del Frente de Todos, Federico Gelay.

En 2020 enfrentó en elecciones internas para presidir la Unión Cívica Radical bonaerense a la fórmula oficialista Maximiliano Abad-Erica Revilla. La interna resultó 51,5% contra 48,5%, a favor de Abad.

En la Legislatura bonaerense, suele mantener bajo su liderazgo a diputados "possistas" como Walter Carusso, que conforman bloques por separado.

Trayectoria política

  • Actualidad

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    San Isidro

    Juntos por el Cambio

  • 2019

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    San Isidro

    Juntos por el Cambio

    47,70% de los votos

  • 2015

    Intendente

    San Isidro

    Cambiemos

    51,67% de los votos

  • 2011

    Intendente

    San Isidro

    Unión Cívica Radical

    44,21% de los votos

San Isidro

  • Distancia a la plata

    71 Km

  • Cantidad de habitantes

    291.608

  • Superficie

    51,44 km²

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