Tras la victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde, que le permitió avanzar en el Mundial, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, sorprendió con una propuesta vinculada al próximo compromiso ante Egipto. En un mensaje publicado en sus redes sociales, sostuvo que Lionel Messi debería comenzar el partido en el banco de suplentes para preservar su físico de cara a las etapas decisivas del torneo.

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"Voy a decir una barbaridad, en carácter de un hincha más que opina sin saber y sin toda la información necesaria para este tipo de decisiones... una idea que requiere de audacia y coraje de los conductores", aclaró el jefe comunal antes de exponer su postura.

Luego fue contundente: "Messi tiene que ir al banco con Egipto".

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Para Méndez, el objetivo es que la Selección pueda demostrar que también puede imponerse sin su máxima figura desde el inicio. "Hay que saber y poder ganar sin él. Y de última, que entre los últimos 30 a salvarnos las papas", expresó.

El intendente reconoció que se trata de una decisión que implica asumir un riesgo, pero consideró que el beneficio puede ser mayor pensando en los cruces más exigentes del certamen.

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"Deberíamos ganar y pasar... y además tenerlo a Lío fresco para cuartos y semis", sostuvo.

Finalmente, insistió en que el desgaste físico de Messi debe ser administrado con inteligencia: "Sí, es un riesgo... pero si juega de movida, no vamos a poder contar con él a pleno para los partidos más importantes", concluyó.