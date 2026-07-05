Lo que comenzó como una pregunta sobre la conveniencia de dosificar los minutos de Lionel Messi en el Mundial terminó generando una discusión en redes sociales. Ante la cantidad de críticas e interpretaciones en contra de su planteo, el jefe comunal Jaime Méndez publicó un nuevo mensaje para explicar cuál era su verdadera intención.

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En el posteo, Méndez dejó en claro que no cuestiona el nivel futbolístico del capitán de la Selección argentina, sino que abrió un debate sobre la gestión de sus esfuerzos a los 39 años.

"Está claro que Messi es el mejor del mundo, de la historia y de este Mundial. Algunas respuestas me sorprenden, eso no está en discusión", escribió.

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La aclaración llegó luego de que numerosos usuarios interpretaran que el periodista proponía relegar al rosarino o minimizar su importancia para el equipo. Gran parte de las respuestas defendieron la presencia permanente de Messi en cancha, sosteniendo que, mientras esté en condiciones físicas, debe jugar todos los minutos posibles. Otros usuarios remarcaron que el cuerpo técnico ya administra las cargas del capitán durante los partidos y los entrenamientos.

Frente a esas críticas, Méndez insistió en que su planteo era exclusivamente estratégico y no una evaluación sobre el rendimiento del astro argentino.

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"El tema que se plantea es si, a sus 39, conviene administrar su energía y sus esfuerzos con Egipto, arriesgando este martes pero pensando en tenerlo mejor en lo que puede venir después; o si lo seguimos aprovechando cada minuto al máximo, aunque eso pueda ser perjudicial para los eventuales partidos que sigan", explicó.

Está claro que Messi es el mejor del mundo, de la historia y de este mundial

Algunas respuestas me sorprenden, eso no está en discusión

El tema que se plantea es si, a sus 39, conviene administrar su energía y sus esfuerzos con Egipto (arriesgando este martes pero pensando en… — Jaime Méndez (@jaimemendezh) July 5, 2026

Con ese mensaje buscó cerrar la polémica y reafirmó que la discusión gira en torno al manejo físico del capitán en un torneo corto y exigente, donde la acumulación de partidos puede ser determinante.

"El debate es ese, gracias por las respuestas", concluyó, dando por terminada la controversia generada por su publicación.