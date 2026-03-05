El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, cuestionó el funcionamiento de distintos concejos deliberantes del país y defendió la estructura administrativa de su distrito al asegurar que es una de las más austeras en relación con la cantidad de concejales.

“De la boca para afuera son todos anti-ñoquis pero los datos muestran otra cosa”, afirmó el jefe comunal.

Según detalló, el Concejo Deliberante nicoleño está integrado por 20 concejales y funciona con solo cinco empleados: un secretario legislativo, cargo obligatorio por ley, una secretaria vinculada al bloque kirchnerista, un ordenanza, un administrativo de mesa de entradas y un responsable de recursos humanos. “Nada más. Cinco personas y funciona todo”, remarcó.

Passaglia contrastó esos números con los de otros municipios. Mencionó que en Tres de Febrero hay 24 concejales y 320 empleados, lo que equivale a 13,3 trabajadores por edil. En Santa Fe, señaló, el Concejo cuenta con 17 concejales y 247 empleados (14,5 por concejal). En Córdoba, indicó, son 31 concejales y 260 empleados (8,38 por concejal).

El caso que más cuestionó fue el de Posadas, donde afirmó que hay 15 concejales y 1.585 empleados, lo que arrojaría un promedio de 105,66 trabajadores por cada edil.

“Después nos dicen que el problema es que no hay recursos. La realidad es otra. El problema es que se reparten cargos y privilegios que no mejoran la vida de la gente”, sostuvo el intendente, quien además agregó que “se preocupan por la propia y la de sus aduladores de turno”.

En esa línea, defendió el modelo de gestión local al afirmar que “gobernar es ordenar, administrar bien y cuidar la plata de los contribuyentes” y aseguró que en San Nicolás “el Estado funciona mejor y con menos estructura”.