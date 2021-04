El intendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández habló luego de sufrir un infarto y ser sometido a una operación de colocación de stent. "Tendré que cambiar algunas cuestiones importantes de mi estilo de vida", dijo sobre el postoperatorio.

Fernández fue internado en la madrugada del viernes 26 de marzo por un infarto de miocardio, e intervenido de urgencia por la obstrucción de una arteria.

El jefe comunal manifestó estar "ya de vuelta en casa después de estos días intensos de incertidumbre, rodeado de la familia y tratando de recuperar lo perdido".

"Quiero agradecerles a todos y a cada uno ustedes el acompañamiento que me hicieron llegar de distintas maneras, a los conocidos, a los amigos, pero también a muchísima gente que quizás no conozco tanto, que me han hecho llegar ese aliento incluso alguna canción", contó.

Fernández también remarcó que "es reconfortante realmente, muy importante para cuando uno está ahí en la cama y sabiendo o sin saber qué es lo que va a pasar lograr ese aliento".

Asimismo agradeció "a todo el equipo de salud del hospital de Trenque Lauquen que prácticamente 40 minutos desde que empecé con dolor hasta que me destaparon las arterias, estuvieron al lado mío. Todos los profesionales realmente son un orgullo para para todos nosotros".

El intendente extendió el agradecimiento por último a los funcionarios municipales, de provincia y de nación e incluso habló con el gobernador "que me llamó varias veces".

"Ahora empiezo un camino, a pensar en algunas cosas distintas en hacer cuidados que seguramente tendré que hacer y cambiar algunas cuestiones importantes de mi estilo de vida. Pero bueno eso será el futuro por ahora pasamos esta primera etapa", concluyó.