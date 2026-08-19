El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, participó este martes de una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analizó la situación del fondo fiduciario SisVial, la caída de la ejecución de los fondos destinados a infraestructura vial y la paralización de la obra pública nacional.

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Según informó LU24, durante su exposición Garate puso el foco en el estado de las rutas nacionales 3 y 228, dos corredores clave para Tres Arroyos y la región.

Sobre la Ruta 3, el jefe comunal sostuvo que su estado “es deplorable”. En tanto, fue aún más contundente al referirse a la Ruta 228: “En mi vida jamás vi el estado lamentable en que está”.

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Garate remarcó que el deterioro no se limita a los tramos que atraviesan Tres Arroyos y cuestionó el destino de los recursos destinados al mantenimiento de las rutas.

“Vemos claramente que se están gastando la plata en otra cosa. El Gobierno desconoce profundamente lo que es el interior y eso lo padecen los vecinos. Los fondos se deben usar como corresponde”, afirmó.

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Críticas al peaje en Cascallares

Durante la reunión, el intendente también se pronunció en contra del peaje que se proyecta instalar en Cascallares, al advertir que vecinos del partido de Tres Arroyos podrían verse obligados a pagar para circular por la zona.

Por último, Garate destacó la importancia del régimen de Zona Fría y lo puso como ejemplo de otra decisión del Gobierno nacional que, según planteó, afecta directamente a los vecinos del interior.