La diputada bonaerense Soledad Alonso salió con dureza a cruzar al intendente de Campana, Sebastián Abella, al acusarlo de apropiarse políticamente de obras que, según sostuvo, no dependen del municipio. El eje del conflicto es la repavimentación de la Ruta 4.

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En diálogo con el periodista Rubén Dusac, la legisladora fue directa: “El intendente que tenemos es un gran mentiroso”. Según planteó, Abella busca “construir una falsa imagen de gestión” al mostrarse como responsable de trabajos financiados por otros niveles del Estado.

Alonso puso el foco en la obra vial y cuestionó la forma en que se comunica. “Se sacan las fotos en la obra diciendo que él hizo el carril, pero cuando vamos a los papeles sale que se está haciendo con una concesión de Nación. Hay que dejar de mentirle a la gente”, afirmó.

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🗣️Hoy conversé con Ruben Dusac en @Fmswing_Campana sobre las mentiras del intendente que se saca fotos en obras que no hace. También compartí mi visión sobre el modelo de gestión política en el que creo, y analizamos el fracaso del modelo de Milei. pic.twitter.com/FHPecZovx4 — Soledad Alonso (@soleaalonso) April 14, 2026

La diputada también señaló que la paralización parcial de los trabajos en las últimas semanas deja en evidencia la falta de injerencia municipal. “Fuimos a preguntar a la Municipalidad los motivos de la paralización y la respuesta fue ‘desconozco’. ¿Cómo van a conocer si no es su tema?”, ironizó.

Además, criticó el uso de la comunicación oficial: “Sacame los cartelitos de tu foto y poné la foto de la gente que realmente está laburando. Hacen la Ruta 4 con la plata de la Nación y se sacan la foto mintiéndole a la gente”.

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En ese marco, Alonso amplió sus cuestionamientos a la gestión local y apuntó a problemas de infraestructura básica. “El municipio se tiene que encargar de hacer las veredas. Juegan a que hacen la Ruta 4 y dejan a la gente viviendo en la tierra”, lanzó.

Alonso cuestionó la campaña del intendente de Campana sobre las obras de la Ruta 4.

De cara al futuro, la dirigente dejó abierta la puerta a una eventual candidatura en el distrito. “Me encantaría ser la intendenta de Campana, pero no voy a romper una unidad política por una intención personal”, aclaró.

Por su parte, Abella había defendido las obras durante su participación en el Salón Inmobiliario del Corredor Norte (SINOR). Allí destacó la repavimentación de la Ruta 4 como un factor clave para atraer inversiones.

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“Es una obra que mejora notablemente las condiciones del Parque y atraerá nuevas inversiones. Ya tenemos empresas interesadas a partir de la inversión que estamos concretando con fondos municipales”, aseguró el jefe comunal.