El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció públicamente su separación de su pareja luego de 16 años juntos. Lo hizo a través de un mensaje personal publicado en sus redes sociales, donde habló del cierre de una etapa y puso el foco en el cuidado de sus tres hijas.

Ads

“Quiero compartirles algo personal. Después de 16 años juntos, con Den decidimos seguir caminos distintos”, escribió el jefe comunal nicoleño, en un texto que rápidamente generó repercusión en la ciudad y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En el mensaje, Passaglia reconoció que la decisión no fue sencilla, pero remarcó que se queda “con lo más importante: todo lo que vivimos, lo que aprendimos y la familia hermosa que formamos”. También expresó su agradecimiento por la historia compartida y por el vínculo que los une para siempre a través de sus hijas.

Ads

Puede interesarte

“Nuestro mayor compromiso sigue siendo el mismo de siempre: que Almi, Hele y Clari crezcan rodeadas de amor, respeto y felicidad”, agregó el intendente, en un tono íntimo y medido.

Passaglia, referente político de la ciudad y dirigente con proyección provincial, suele utilizar sus redes para comunicar tanto cuestiones de gestión como mensajes personales. En este caso, eligió hacerlo de manera directa, sin intermediarios y con un pedido implícito de respeto hacia su familia.

Ads