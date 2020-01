La obra social bonaerense, a pesar del cambio de gobierno y de que ahora su página contiene "X" en lugar de "O" en algunos sufijos, continúa con los mismos inconvenientes que padece de larga data. Los psicólogos no cobran desde el mes de septiembre y ya advirtieron que no tomarán nuevos pacientes. No son los únicos profesionales del IOMA que reclaman por pagos adeudados.