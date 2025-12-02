Javier Milei volvió a cruzar a Claudio “Chiqui” Tapia con un mensaje irónico publicado en X, justo cuando la tensión entre la AFA y el Grupo Clarín atraviesa uno de sus momentos más fuertes. “5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero…”, escribió el Presidente, retomando el “marcador” que él mismo había iniciado el fin de semana.

El mensaje aparece en medio del conflicto por los derechos televisivos, que se encendió después de que la AFA decidiera no renovar el contrato del Ascenso con Clarín y Torneos, una medida que deja afuera a TyC Sports desde 2026. La decisión disparó una escalada pública: en el multimedio comenzaron a circular varias notas críticas contra la conducción del fútbol, mientras en la AFA hablan de “presiones” y señalan intereses económicos detrás de la disputa.

5-0



4° Simular Normalidad

5° Entonces Lobo-Tripero... https://t.co/Vusv6Izi1G — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2025

En paralelo, se suma un frente judicial. A los allanamientos recientes en una causa por supuestas maniobras financieras vinculadas al movimiento económico de algunos clubes, ahora se incorporó una denuncia que coloca a Tapia bajo la lupa por la presunta vinculación con una lujosa quinta en Pilar. La presentación, impulsada por Elisa Carrió y otros denunciantes, apunta a que una sociedad habría adquirido un inmueble valuado en varios millones de dólares que, según sospechas judiciales, no coincidiría con el perfil económico de sus titulares formales. La denuncia pide determinar si detrás de esa estructura societaria hay bienes que podrían pertenecer al presidente de la AFA. La causa está en etapa inicial, pero su avance agregó más tensión a un escenario ya cargado.

El clima se calentó aún más con la reaparición de Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes, suspendido por seis meses tras el polémico “pasillo de espaldas” frente a Rosario Central, cuestionó duramente a la conducción de la AFA y agradeció el respaldo de Milei y Patricia Bullrich. Sus declaraciones volvieron a colocar al Gobierno dentro del conflicto y reactivaron la interna dirigencial.

Entre los cruces en redes, la pelea por los derechos televisivos, las denuncias en la Justicia y las fracturas dentro del fútbol, el contrapunto entre Milei y Tapia quedó como parte de un tablero más amplio, donde se mezclan política, poder, negocios y la conducción del deporte más popular del país.

