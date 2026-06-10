El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió que hubiera solicitado ingresar en el régimen de Inocencia Fiscal, que presupone que el dinero blanqueado no es producto de actividades ilegales.

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“Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Sólo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”, informó, en referencia al sistema previsto en la Ley 27.799.

Y añadió: “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes".

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El funcionario explicó que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, se inscribieron únicamente en el sistema simplificado para la presentación de Ganancias y remarcó que no utilizarán ningún mecanismo de exteriorización de activos.

A diferencia del régimen tradicional, el esquema simplificado no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales, aunque mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar. Permite que ARCA determine de manera preliminar el impuesto a pagar utilizando la información disponible en sus bases de datos. Luego, el contribuyente puede revisar, corregir o confirmar la declaración jurada antes de su presentación definitiva.

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Cabe recordar que aún el jefe de Gabinete no presentó la declaración jurada pese a que el presidente Javier Milei había señalado a principios de mayo que tenía todo listo para hacer la presentación.

De acuerdo con la constancia oficial, Angeletti solicitó su adhesión al régimen para el período fiscal 2025. La documentación puede consultarse a través de los registros públicos de ARCA.

Fuentes cercanas a Adorni confirmaron la inscripción, aunque rechazaron que se trate de un blanqueo de capitales o de una maniobra para exteriorizar bienes no declarados.