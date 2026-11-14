El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, arribó a Coronel Pringles, donde fue recibido por un intendente aliado, Lisandro Matzkin (Compromiso Pringles - PRO).

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Consultado por su visita, Santilli señaló que fue en el marco de una “agenda de amigos” y de “asumir los compromisos” ya que conocía de antemano la realización de la obra del nuevo Polideportivo municipal el cual ya fue terminado.

En el marco de la visita, también se concretó la entrega de material deportivo destinado a la Dirección de Deportes del Municipio, por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Esta iniciativa da continuidad a la entrega realizada en el mes de abril, cuando los elementos fueron distribuidos entre distintos clubes de nuestra ciudad.

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Ambos mantuvieron una reunión en el despacho del jefe comunal, en la que abordaron distintos temas de interés para el distrito.

Finalizado el encuentro en el Municipio, las autoridades recorrieron la obra de pavimentación de la colectora de Boulevard 1, las instalaciones del Polideportivo Municipal (próximo a su inauguración) y el sector piletas del Balneario.

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Santilli estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Gustavo Coria; el diputado provincial Agustín Forchieri; el jefe de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Ezequiel Galli; la diputada nacional María Luisa González Estevarena; y los dirigentes políticos José Zara y Adrián Jouglard.