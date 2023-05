El dirigente de Juntos y precandidato a intendente de La Matanza, Héctor “Toty” Flores, arrancó la semana reuniéndose con vecinos de La Tablada. Del encuentro que se produjo este lunes, participó la senadora bonaerense, Claudia Rucci, que criticó fuertemente al FdT.

En ese sentido, Rucci sostuvo que “el kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años y nos deja una generación diezmada, la de los jóvenes que nacieron o crecieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”.

“Ya no pueden estudiar en escuelas públicas en condiciones; ya no pueden pensar en conseguir un trabajo que les permita crecer; ya no pueden salir a divertirse por miedo que los maten para robarle el celular o las zapatillas”, afirmó la senadora de Juntos a los medios locales.

En ese marco, Rucci sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres”. Al tiempo que espetó: “El kirchnerismo decidió perpetuar en esa situación para convertirlos en rehenes electorales; no han hecho nada para que puedan salir de la pobreza”.

“Nuestros jóvenes han perdido la alegría, viven con miedo y quienes tienen la posibilidad de hacerlo, dejan nuestro país en busca de progreso. El kirchnerismo le robó el futuro a toda una generación”, puntualizó la senadora.

Cabe destacar que el encuentro encabezado por el precandidato a intendente de La Matanza, fue organizado por los referentes barriales de La Tablada, Gabriel Gonzalez y Manuel Pintos. Del encuentro también participó el concejal de Juntos por el Cambio, Guido Goluscio.