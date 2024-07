La consagración de la Selección Argentina como campeón de la Copa América se vio opacada en estos días por un episodio poco feliz que compromete a algunos jugadores del equipo y particularmente a Enzo Fernández. El futbolista bonaerense se encuentra ante un conflicto con algunos de sus compañeros del Chelsea que puede traerle consecuencias en su club, que decidió abrir un expediente disciplinario frente a la polémica.

En uno de los videos viralizados tras el triunfo ante Colombia en Miami se lo escucha al ex River cantando una canción de contenido racista dirigida hacia los futbolistas de Francia, cuando miembros de la Scaloneta abandonaban en micro el Hard Rock Stadium. El registró quedó expuesto porque Enzo era uno de los cantaba y la transmisión era compartida a través de un vivo de Instagram en su cuenta personal.

La canción, viralizada por hinchas argentinos durante el Mundial de Qatar, en cuestión de ocho versos presenta un un combo de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. La letra dice: "Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometravas como el pu... de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés".

A pesar de que el mediocampista argentino se dio cuenta del error que estaba cometiendo e intentó cortarlo, lo poco que se vio fue suficiente como para armar un escándalo en Europa, donde él debe regresar para sumarse a su club. La actitud que dejó en el centro de la escena a Enzo escaló al punto que la Federación Francesa de Fútbol realizó un reclamo ante la FIFA, quien "ya está investigando el incidente", según publicó Clarín.

En Chelsea, Enzo convive con los franceses Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana, que lo acusó como ejemplo de que el fútbol sea "racismo desinhibido", dejaron de seguirlo en las redes sociales; y Joules Koundé, del Barcelona, condenó el cantito de los argentinos tildándolo de "Lamentable". También tiene como compañero a Benoît Badiashile, Christopher Nkunku (hijos de padres congoleños), Malang Sarr (padres senegaleses), Lesley Ugochukwu (padres nigerianos).

La repercusión fue tan grande que el propio Enzo tuvo que salir a pedir disculpas. "La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", admitió el volante en sus redes sociales. Y subrayó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter”.

Chelsea FC has published the following statement... — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2024

Ahora, unas horas más tarde, fue el Chelsea quien se expresó al respecto, y lo hizo a través de un comunicado en el que rechaza lo sucedido a la vez que rescata el intento del futbolista argentino por recomponer la situación. Además, informa que abrirán un expediente interno para evaluar lo sucedido en términos disciplinarios. “El Chelsea Football Club considera totalmente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio”, reza el escrito.

El jugador bonaerense, nacido en San Martín y surgido de River, llegó al Chelsea hace un año y medio, a cambio de 132 millones de dólares desde el Benfica, representando la transferencia más cara de la historia del club inglés y de la Premier League hasta 2023 -luego superada por Moisés Caicedo, que firmó por US$ 140 millones. El club dio indicios de su intención de retener al argentino al remarcar que la medida disciplinaria es con fines "internos".