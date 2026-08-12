Ante la mirada de otros jefes comunales, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, exhibió sobre el escenario donde se desarrollaba un panel de debate una moto con escape antirreglamentario que había sido decomisada y compactada en su distrito.

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Sucedió en el encuentro Democracia y Desarrollo, realizado en el Malba, cuando en medio de su exposición sobre políticas públicas, inversión y productividad, mostró ante el auditorio la moto hecha chatarra.

"Esto que ven acá es una moto con caño de escape prohibido, antirreglamentario, de los que se usan para molestar y hacerle la vida imposible a los vecinos con ruidos molestos y cortes. Obviamente, está compactada", explicó Passaglia desde el escenario, mientras exhibía el vehículo compactado.

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La aparición de la moto sirvió como disparador de su discurso. "Muchos de acá se preguntarán qué tiene que ver esto con invertir. Muchísimo", sostuvo. En ese sentido, vinculó la medida con las condiciones que, a su entender, resultan indispensables para atraer inversiones a la Argentina: "Lo primero que se necesita para atraer capital privado es recuperar la confianza de los empresarios, la gente y los inversores. Sin confianza no hay inversiones; y sin inversiones no hay desarrollo".

Ante la sorpresa del público, Passaglia planteó que esa confianza no depende únicamente de las variables macroeconómicas, sino también de la capacidad del Estado para garantizar reglas claras, prestar servicios y resolver los problemas cotidianos. "¿En qué ciudad alguien de los que está acá arriesgaría su capital? Es simple: en una ciudad que funciona", afirmó.

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Durante su intervención, donde compartió panel con los jefes comunales Pablo Javkin (Rosario), Ramón Lanús (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero, en uso de licencia) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), Passaglia amplió el planteo hacia el funcionamiento general del Municipio de San Nicolás y aseguró que la simplificación del Estado y la reducción de la presión tributaria forman parte de la misma estrategia para atraer inversiones: "Una ciudad que funciona es una ciudad que simplifica y elimina tasas. Somos la ciudad que menos empleados públicos tiene por habitante de Argentina: tenemos 490 empleados para más de 170 mil habitantes. Son sólo tres empleados cada mil habitantes".

En abril, el hermano del intendente y diputado provincial, Manuel Passaglia, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes circulen con escapes libres, adulterados o no homologados y habilitar, en los casos más graves, la compactación del vehículo. La iniciativa también contempla el decomiso y la destrucción de los escapes ilegales.