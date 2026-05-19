El periodista y escritor madariaguense Sebastián Reinaga recibió el primer premio en la categoría Cuento del XXIII Concurso Internacional Hespérides de Cuento y Poesía 2025, una distinción obtenida por sus obras “El tiempo de Roberto” y “Pepsi y Traviatas”.

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La ceremonia se llevó a cabo en el Museo de la Universidad Católica de La Plata y contó con la presencia de Pablo Javier Cipolla, titular de la editorial organizadora, y del escritor y filólogo Guillermo Eduardo Pilía, presidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid e integrante del jurado del certamen.

“El tiempo de Roberto” aborda el reencuentro de dos excombatientes de Malvinas que siguen enfrentando las secuelas del pasado, mientras que “Pepsi y Traviatas” retrata la historia de amor de un hijo hacia su madre.

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Además de Reinaga, también fueron reconocidos otros escritores de distintos puntos de Argentina y del exterior. Las menciones fueron para Gustavo Grosso, de Morón; Tatiana Isabela Dölling, de Alemania; Cristina Anselmino, de La Plata; Juan Carlos Viale, de Cañuelas; y Pedro Basilio Berrio Acosta, de Colombia.

Entre los finalistas estuvieron Mario Antonio Ciari, Aníbal Ángel Colazzo, Sandra Patricia Martin y María Eleonora Arias López.

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Al recibir el premio, que incluyó un diploma y 30 ejemplares impresos de los cuentos ganadores, Reinaga compartió una reflexión del escritor Eduardo Levy Yeyati: “En una época que automatiza la escritura y dispersa la lectura, un concurso literario es un gesto anacrónico y necesario. Una hermosa misión que rescata el aura de la literatura, ese resto irreductible de humanidad que ninguna máquina puede reproducir”.