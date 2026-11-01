Un momento de tensión y violencia se vivió durante el partido entre Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba, cuando la periodista Morena Beltrán denunció que estaba siendo insultada y amenazada por un grupo de hinchas del Pincha mientras realizaba su trabajo en el estadio UNO.

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El episodio ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, cuando el conjunto cordobés ganaba 1-0. En plena transmisión de ESPN Premium, la comentarista interrumpió al relator Juan Pablo Marrón para expresar su malestar por los agravios que recibía desde la platea.

“La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables”, manifestó al aire. Visiblemente molesta, agregó: “Como si tuviera algo que ver. Gente grande, padres de familia, realmente. No se puede trabajar de esta manera”.

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Su compañero también intervino y describió el clima que se vivía en las tribunas: “Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando”.

"Morena Beltrán": Por lo que sucedió durante la transmisión del partido de Estudiantes contra Instituto https://t.co/8FhBI4KUKp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

Morena Beltrán contó que recibió amenazas de muerte de hinchas de Estudiantes

Un día después del episodio, Beltrán publicó un descargo en su cuenta de Instagram y dio detalles de lo que ocurrió detrás de cámara. Allí reveló que algunos simpatizantes se acercaron hasta la cabina de transmisión y la amenazaron.

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“Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar”, relató. También describió a las personas que participaron de la agresión: “Gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos, una mujer que tranquilamente podría haber sido mi mamá”.

La periodista explicó que ya había trabajado en otras oportunidades en el estadio de Estudiantes y que nunca había tenido inconvenientes. Aclaró que no interpretó lo sucedido como un ataque personal, pero consideró necesario poner un límite ante los agravios.

“Me pareció pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente, porque los hinchas no estaban de acuerdo con las decisiones del árbitro”, sostuvo. Además, remarcó que tanto ella como sus compañeros estaban allí para cumplir con su trabajo.

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El descargo de Morena Beltrán

Beltrán también expresó su angustia por el clima que atraviesa el fútbol argentino y las dificultades para ejercer el periodismo en ese contexto. “Es muy difícil hablar del fútbol argentino. Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente. Y a mí me angustia”, manifestó.

Por último, contó que algunos simpatizantes se acercaron posteriormente para pedirle disculpas y reflexionó sobre el nivel de tensión que rodea actualmente a los partidos. “Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo”, concluyó.

Cómo terminó el partido entre Estudiantes e Instituto

El encuentro correspondió a la fecha 15 del Torneo Clausura y terminó 3-3. Instituto llegó a estar tres goles arriba gracias a los tantos de Facundo Suárez, Leonel Mosevich y Jhon Córdoba.

Sin embargo, Estudiantes reaccionó pese a jugar con un hombre menos: Guido Carrillo descontó, Tiago Palacios marcó el segundo y Fabricio Pérez consiguió el empate a los 86 minutos. En el descuento, el VAR anuló un gol de Rojo.