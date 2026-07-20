Si la Selección argentina llegó con vida hasta los últimos minutos de la final del Mundial 2026 fue, en gran medida, por Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero marplatense firmó una actuación memorable con 11 atajadas ante España y fue la gran figura del conjunto de Lionel Scaloni, aunque no pudo impedir la derrota por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Durante buena parte del encuentro, el campeón del mundo en Qatar 2022 sostuvo a una Argentina que fue superada por momentos y encontró en su arquero el principal motivo para seguir soñando con el bicampeonato. La ilusión recién se terminó en el segundo tiempo suplementario, cuando Ferran Torres aprovechó una asistencia de Nico Williams para marcar el único gol de la final.

La actuación del marplatense cobra aún más valor por el contexto. Martínez disputó el Mundial con una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Aunque los médicos le habían recomendado operarse antes del torneo, decidió postergar la intervención para no perderse la Copa del Mundo. Incluso, durante los primeros días de la preparación apenas pudo entrenarse con normalidad.

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Antes de la final había reconocido que todavía no había podido mostrar su mejor versión y que sentía que le debía "un gran partido" a la Selección. Ese partido finalmente llegó, aunque el desenlace no fuera el que soñaba.

Desde el arranque, España puso a prueba al arquero bonaerense. A los cinco minutos evitó el gol tras un remate de Lamine Yamal que se desvió en el camino, reaccionando con las piernas para salvar a la Argentina. Luego llegaron otras intervenciones frente a Mikel Oyarzabal, Álex Baena y Ferran Torres.

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En el segundo tiempo su figura se agigantó. Controló un potente remate de Baena apenas iniciado el complemento, desactivó un cabezazo de Ferran Torres y protagonizó una de las mejores atajadas del partido al desviar un fuerte disparo de Pau Cubarsí.

Sobre el cierre de los 90 minutos apareció otra vez con una intervención extraordinaria para sacar un tiro libre de Lamine Yamal que tenía destino de gol. Ya en el alargue volvió a lucirse con un manotazo salvador ante un cabezazo de Nico Williams.

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Sin embargo, la resistencia terminó cediendo en el segundo tiempo suplementario. Un centro de Pedro Porro encontró a Nico Williams, que asistió a Ferran Torres para definir de volea y marcar el 1-0 definitivo.

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El final encontró al arquero de Mar del Plata visiblemente emocionado. Tras el pitazo final recibió el abrazo del español Unai Simón, saludó junto a sus compañeros a los hinchas argentinos y se colgó la medalla de plata.

Más allá de la derrota, Dibu Martínez volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la historia de la Selección argentina. Campeón del mundo en Qatar 2022 y pieza fundamental de la era Scaloni, el marplatense dejó en Nueva Jersey una actuación para el recuerdo: once atajadas que mantuvieron viva la ilusión argentina hasta el último suspiro de la final.