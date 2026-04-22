La vuelta a clases de uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez abrió un fuerte conflicto en la Escuela Secundaria N°41 de La Plata. El joven, que tenía 14 años al momento del hecho en febrero de 2025, es inimputable por su edad y actualmente permanece bajo resguardo judicial en el Instituto Araoz Alfaro.

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En ese marco, la Justicia dispuso su reinserción educativa, lo que derivó en una reacción inmediata de padres y madres de alumnos, que cuestionan que comparta el aula con otros estudiantes.

“Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación”, expresó José, uno de los padres, en declaraciones televisivas. Según contó, identificaron al adolescente luego de que él mismo hiciera circular un video entre compañeros con contenidos vinculados al caso.

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Otra madre, Marisa, aseguró que ya lo había reconocido antes, tras una advertencia de su hijo. “Me dijo que llevaba droga escondida en un fibrón. Hablé con la directora y después nos convocaron a una reunión donde todos entendimos quién era”, relató.

A partir de ese momento, según denunciaron, se registró un ausentismo masivo. “Hay miedo real. También hay amenazas en redes sociales de personas que dicen que van a ir a buscarlo a la salida”, advirtió la mujer, y remarcó que el edificio tiene accesos limitados.

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Frente al argumento de que el adolescente tiene derecho a la educación y a la reinserción social, algunos padres plantearon objeciones. “El derecho a estudiar tranquilos lo tienen nuestros hijos. Y derecho tenía Kim”, sostuvo otro de los entrevistados.

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Para este miércoles, las familias convocaron a una movilización frente al establecimiento para exigir explicaciones y medidas concretas que garanticen la seguridad dentro de la escuela.

El crimen de Kim Gómez ocurrió el 25 de febrero de 2025 en La Plata, cuando dos adolescentes robaron un auto en el que la nena de 7 años estaba como acompañante. Durante la huida, la menor quedó enganchada al vehículo y fue arrastrada por más de mil metros. Murió como consecuencia de las heridas.

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Por ese hecho, el imputado que tenía 17 años fue condenado a 23 años y cuatro meses de prisión por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1. En tanto, el otro acusado fue declarado inimputable por su edad y quedó fuera del alcance del régimen penal juvenil vigente.