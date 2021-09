El senador nacional de Juntos por el Cambio habló asistido por un software especial y convocó a los argentinos a ir a votar en las próximas elecciones generales para ganarlas.

Tras los excelentes resultados de la principal fuerza opositora y la fuerte derrota del oficialismo en las elecciones PASO 2021, el legislador convocó a los argentinos a organizarse para "ganar esas elecciones".

“Quería agradecerles a todos los que fueron a votar y a los que no fueron les digo que voy a insistir en que vayan. Yo no me rindo”, empezó el funcionario en un video que publicó en Twitter.

Mi mensaje para todos los argentinos en esta elección. pic.twitter.com/n5lBVwdcof — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 13, 2021

Allí se expresó a través de un dispositivo ya que Bullrich padece ELA, que le dificulta el habla. Y continuó: "Vivimos momentos muy difíciles y más allá del resultado de la elección creo que no hay nada que festejar".

"La gente la está pasando muy mal y es nuestra responsabilidad trabajar para cambiar el destino de nuestra patria”, afirmó. "No somos el partido el perfecto pero tenemos la misión por un país de paz y progreso".

Por último, Bullrich se refirió a la grieta política que atraviesa a la sociedad y consideró: "Ya son demasiados años de pelea y de odio. "Tenemos que unirnos porque la división solamente destruye".