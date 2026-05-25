El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este lunes el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana y dejó un fuerte mensaje político y social frente al presidente Javier Milei y gran parte de su Gabinete.

Ads

Durante la homilía, el religioso habló sobre la situación de los sectores más vulnerables, cuestionó la polarización política y llamó a reconstruir el diálogo y la unidad en la Argentina.

Uno de los momentos más impactantes del discurso fue cuando citó al papa León XIV para referirse a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Ads

“¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir?”, expresó García Cuerva durante la ceremonia.

El arzobispo aseguró que actualmente “muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades y en su dignidad” y sostuvo que existen personas que “ya no tienen fuerzas para seguir”.

Además, pidió dejar de lado las divisiones políticas y sociales para enfocarse en los problemas reales de la sociedad.

Ads

“Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo”, afirmó, retomando una frase habitual del papa Francisco.

En otro tramo de la homilía, García Cuerva apuntó contra quienes “viven de privilegios” y cuestionó el clima de agresión que se vive en redes sociales.

“Hay haters de hoy sentados frente a una computadora haciendo terrorismo de las redes”, lanzó.

También calificó como “cruel y escandalosa” la “ostentación, el despilfarro y el derroche”, en otro pasaje que resonó dentro de la Catedral Metropolitana.

Ads

El mensaje cerró con un llamado a recuperar la unidad y la esperanza.

“Argentina, levantate. Argentina, vos podés”, expresó el arzobispo frente al Presidente y los principales funcionarios nacionales presentes en el Tedeum.