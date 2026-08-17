En el marco del feriado nacional del 17 de agosto, la Municipalidad de San Martín recordó al General José de San Martín a 176 años de su fallecimiento y destacó el legado del Padre de la Patria en una fecha especialmente significativa para el distrito bonaerense que lleva su nombre.

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“Conmemoramos un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, recordando su convicción por construir una Patria justa, libre y soberana”, expresaron desde el Municipio, que remarcó además el orgullo de llevar el nombre del prócer.

🇦🇷176° Aniversario del fallecimiento de San Martín



Conmemoramos un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, recordando su convicción por construir una Patria justa, libre y soberana.



🤍Llevamos con mucho orgullo el nombre del Padre de la Patria. pic.twitter.com/Tq8TSJRWE5 — San Martín (@sanmartingob) August 17, 2026

El intendente Fernando Moreira también publicó un mensaje por la fecha y sostuvo que recordar a San Martín implica reafirmar el compromiso con los valores de libertad, independencia y justicia social.

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“A 176 años del paso a la inmortalidad del General San Martín, recordamos al Padre de la Patria reafirmando nuestro compromiso con la libertad, la independencia y la justicia social”, señaló el jefe comunal.

A 176 años del paso a la inmortalidad del General San Martín, recordamos al Padre de la Patria reafirmando nuestro compromiso con la libertad, la independencia y la justicia social.



Estamos convencidos de que la mejor manera de honrar su memoria es trabajando todos los días por… pic.twitter.com/wJEiNiiFen — Fernando Moreira (@fmoreiraok) August 17, 2026

Moreira agregó que “la mejor manera de honrar su memoria es trabajando todos los días por una Argentina libre, justa y soberana”.

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La jornada tiene además otra particularidad para el distrito. Este 17 de agosto, el Barrio Libertador celebra su 58° aniversario, según informó la Municipalidad de San Martín.

🎈✨¡Feliz cumpleaños Barrio Libertador!



Saludamos a toda la comunidad de este querido barrio de la ciudad en su 58° aniversario. pic.twitter.com/hTU3x95WUg — San Martín (@sanmartingob) August 17, 2026

El Municipio saludó a toda la comunidad del barrio y destacó la coincidencia de que, en la misma fecha en que el país recuerda al General San Martín, una de las comunidades de la ciudad celebra un nuevo aniversario.

Así, el distrito bonaerense cuyo nombre remite directamente al Padre de la Patria conmemoró el 17 de agosto con un mensaje centrado en los ideales de libertad, independencia y justicia que, según plantearon desde el Gobierno local, forman parte del legado de San Martín.