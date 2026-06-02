“Varones defendiendo varones. Hablan de Agostina, de Noelia, de sus madres… No conocemos ni los nombres ni las fotos ni que hacían los padres. Varones tomados por la necesidad de no verse de su lado. No pueden leer las estadísticas cuando cada día leen las del Indec. Hartas estamos”, expresó Malena Galmarini en redes sociales.

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Y añadió: “El problema es la pollera corta, si tenían relación con el asesino, si su madre tenía relación con el asesino, si eran militantes los asesinos, si es cierto o no el relato de ellas, pero siempre es cierto el de ellos”.

“A ver si entienden: cuando salen a jugar un picado de fútbol no van con miedo a que los violen y los maten. No tienen miedo de quedarse solos con una mujer; al contrario, se creen maravillosos. Nosotras estamos pensando en qué momento puede acosarnos de mínima. No piensan que sus padres, hermanos, parejas, ex parejas, abuelos pueden ser capaces de abusarlos durante años. Aunque a niñas, niños (SIC), adolescentes, mujeres nos sucede cada día”, continuó la ex funcionaria de Alberto Fernández.

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“¡Varones adultos defendiendo a varones adultos!!! Estamos har-tas! Métanse las ‘denuncias falsas’ ahí donde no les dé el sol”, deslizó, sugiriendo que no existen las falsas denuncias de mujeres como sostuvo un sector durante muchos años.

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