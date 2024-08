En el taekwondo (categoría -58 kg), el merlense Lucas Guzmán cayó en octavos de final por 2-1 ( R1 6-0, R2 3-5 y R3 3-0) ante el húngaro Omar Salim y así finalizó en París 2024 su segunda participación olímpica consecutiva.

“Hoy no tuve un buen día, no me sentí mentalmente dentro de tatami, intenté y traté de dar lo mejor, pero no alcanzo”, publicó tras el combate.

Guzmán es múltiple medallista en Juegos Panamericanos: Plata en Santiago 2023, oro en Lima 2019 y bronce en Toronto 2015. Además, se subió el 3er escalón del podio en el Campeonato Mundial Manchester 2019󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, un logro histórico para el Taekwondo nacional.

“Juro que trabajé durisimo, que me levante de una luxación complicada, donde prendía de un hilo mi participación a los Juegos, llegué para rehabilitar en Argentina y todos pusieron lo mejor para que yo pueda competir. Horas y horas de entrenamiento y rehabilitación, días y días sin poder estar con mi familia, sin poder alzar a mi bebe”, contó.

Y agregó: “Un precio muy alto para representar a Argentina en este evento, dimos más de lo que refleja el resultado. Mi corazón está completamente agradecido a mi familia, al cuerpo técnico, los kines y todos los que estuvieron en este proceso. Gracias por tanto”.

Sebastián Crismanich (oro en Londres 2012) fue uno de los que comentó su publicación: “Gracias por tu enorme entrega ! Ayer hoy y siempre con vos”.