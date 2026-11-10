Según informó el Ministerio de Transporte de la administración Kicillof, en uno de los casos, un vehículo fue detectado circulando a contramano por la autopista Panamericana, en el ramal Pilar, a la altura de Presidente Derqui. A partir del análisis de imágenes de las cámaras de seguridad y del seguimiento de su recorrido, se logró identificar a la conductora de 69 años oriunda de Chivilcoy.

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Asimismo, en otro episodio que también tuvo lugar en la Panamericana, en Pilar, las imágenes permitieron registrar a un motociclista realizando la maniobra conocida como “Superman”, que consiste en conducir con el cuerpo extendido sobre la motocicleta, en una posición temeraria y con escaso control del vehículo. El joven de 27 años de Ingeniero Maschwitz fue visto en diferentes ocasiones realizando estas maniobras que ponen en peligro su vida y la de los demás.

Ante la gravedad de las maniobras y el peligro generado para el resto de los automovilistas, se labraron las actas correspondientes por quebrar la Ley de Tránsito 13.927 y se dispuso la suspensión preventiva de las licencia de conducir de ambos por parte del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con asiento en General Pacheco.

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