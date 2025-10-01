El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, se refirió a la detención de “Pequeño J”, acusado de estar implicado en el triple crimen de Florencio Varela. El joven de 20 años fue detenido en Perú y se espera que sea extraditado.

El acusado negó estar implicado en el crimen. Alonso, expresó: “Todos lo señalan como una persona muy cruel, sádica, por los manejos que tenía. Así que no es de esperar que con esa personalidad, obviamente, niegue un montón de cosas. Hay muchos testimonios que lo ubican en ese búnker, así que yo creo que ya está demasiado complicado”.

“Para nosotros nos faltan dos personas, dos personas varones, que serían las personas que estaban manejando la camioneta blanca, a las que se subieron las chicas, y que serían parte de la organización”, adelantó el funcionario de Axel Kcillof.

En cuanto a la detención de “Pequeño J”, Alonso aseguró que la policía de Perú les pidió que no revelen la detención previa de Osorio para que no se escape el joven de 20 años. Patricia Bullrich hizo pública esa detención. Qué dijo Alonso:

“Osorio estaba esperando a Pequeño J en ese lugar para encontrarse, y a partir de allí seguir caminando juntos. Nosotros sabíamos que Osorio estaba ya en Perú hace un par de días, porque teníamos intervenido el teléfono de Osorio también. Toda esta información se la damos a la policía de Perú, que hace toda la inteligencia en Perú para poder ubicarlo. La gente del Perú nos dice, no comuniquen esto porque él se va a bajar, no va a llegar a ese lugar y se va a ir”, dijo Alonso.

“Es una persona que prácticamente no dormía dos veces en el mismo lugar, que tenía muchas casas. Entonces, la verdad que la comunicación de Bullrich fue al menos inoportuna”, cerró.

