El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, asistió al plenario de las Comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Familias, Niñez y Juventudes; y de las Personas Mayores. Allí advirtió sobre un posible colapso del sistema sanitario en Argentina donde detalló el impacto de los recortes en distintas áreas.

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“Estamos viviendo un momento sanitario, no sé cómo decirlo de una forma serena, de una gravedad extrema”, afirmó el funcionario ante legisladores.

Kreplak señaló que el sistema ya enfrenta dificultades para responder a la demanda y sostuvo que la situación podría agravarse en los próximos meses. Durante su presentación en una reunión conjunta de comisiones, expresó que existe un “temor enorme” por el impacto en la provincia de Buenos Aires.

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En ese contexto, indicó que hasta enero de 2026 el recorte alcanzó el 62% en medicamentos e insumos destinados al territorio bonaerense. “Hoy el derecho a la salud, que en Argentina está profundamente arraigado, está seriamente en discusión”, advirtió.

El ministro también se refirió al programa de inmunizaciones y sostuvo que la cobertura de la vacuna antigripal en la provincia alcanza el 16%, con una proyección que difícilmente supere el 20%. “Se perdió una ventana de oportunidad y eso va a generar una carga de enfermedad muy grande”, afirmó.

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Por otra parte, el funcionario calificó como “el tiro de gracia” el cierre del programa Remediar y precisó que en enero de 2026 el recorte ya alcanzaba el 55%. “¿Qué le pasa a un profesional que atiende una neumonía y no tiene antibióticos y sabe que el paciente en 48 horas se va a morir?”, planteó.

Kreplak también alertó sobre la situación en salud mental y cuestionó la falta de presupuesto nacional en el área. En el tramo final de su exposición, el ministro remarcó: “Todo indica que vamos a un colapso del sistema de salud”.

Además, describió el escenario de cara al invierno: “Ingresar a un invierno con menos del 20% de adultos mayores con población no vacunada tiene una gravedad muy grande. No disponemos de un 50% más de sistema de salud para población no vacunada”.

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Kreplak responsabilizó al Gobierno nacional por la situación y afirmó que las provincias y municipios buscarán sostener la atención sanitaria. “No es una situación para chicanas políticas”, concluyó, y agregó: “No nos importa para nada que haya elecciones el año que viene pero ni han hecho ningún gesto de intentar trabajar. Lo único que han hecho es mentir y sacarse los problemas de salud”.