El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó una nueva jornada de entrega de Pases Libres Multimodales, cascos, bicicletas y elementos de seguridad vial en Necochea junto a la titular del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y segunda candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Jimena López. También recorrió los municipios de Dolores, General Madariaga y Miramar, reafirmando el compromiso con mitigar los márgenes de siniestralidad vial en todo el territorio bonaerense.

“En su momento era una política pública nacional pero el gobierno de Javier Milei va en contra de todo derecho para personas con discapacidad, pero desde la Provincia de Buenos Aires estamos convencidos en garantizar los derechos de los bonaerenses”, destacó Martín Marinucci durante la entrega de Pases Libres Multimodales a los vecinos de Necochea.

El Ministerio de Transporte viene consolidando junto a los municipios este tipo de acciones que otorga derechos a los bonaerenses y, además, trabaja para reducir la siniestralidad vial en cada distrito del territorio provincial.

“A diferencia del Gobierno que veta la emergencia en discapacidad, en la Provincia defendemos los derechos de las personas con discapacidad, trasplantados o los que se encuentren en lista de espera para trasplante que tienen el derecho a viajar gratis en transporte público y nuestro deber es poder garantizar ese derecho, el Gobernador nos encomendó estar cerca de cada vecino y eso estamos haciendo, recorriendo toda la Provincia”, aseguró Marinucci.

En ese sentido, completó: “Nos encuentra la vocación por hacer, cuidar a los bonaerenses y llevar adelante políticas públicas que transformen lo cotidiano. Eso es clave para disminuir la siniestralidad vial, es el compromiso del Estado para resguardar la vida”.

Por su parte, López fustigó al Gobierno nacional: “Ellos venden un modelo de libertad, pero ¿una libertad para qué? La idea es debatir dos proyectos de país. Fuerza Patria quiere discutir ideas, no shows mediáticos. Ellos tienen un discurso basado en la violencia, un modelo de Nación que sostiene la exclusión, la crueldad y la miseria en relación a los más vulnerables, a las personas con discapacidad; y eso es lo tenemos que poner en tensión”.

"El Congreso le puso un freno a Milei: revirtieron su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Una victoria que significa derechos, dignidad y protección para quienes más lo necesitan", aseguró López en el marco de la entrega de Pases Libres Multimodales a los vecinos de Necochea.

Durante su recorrida, Marinucci también estuvo acompañado del intendente de Dolores, Juan Pablo García; el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; la candidata a senadora por Fuerza Patria y vicepresidenta de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, María Laura “Lali” García.

En ese marco, Juan Pablo García celebró la iniciativa y señaló: “Es un momento importante, estamos felices. Desde el primer día hacemos hincapié en trabajar con los jóvenes que utilizan motos sin casco. Es fundamental trabajar en prevención y generar conciencia de la responsabilidad al conducir”.

En tanto, el intendente Ianantuony también agradeció la visita de Marinucci y declaró: "Es una manera de estar presentes desde el Estado y ayudar a muchas familias otorgando posibilidades. El índice de siniestros casi siempre tiene incluidas motos, hay que ser responsables y usar siempre cascos para protegernos”.

A su turno, Lali García indicó: “Las políticas públicas tienen que quedarse. Trabajamos todos los días para que las gestiones lleguen a cada vecino. La prevención es fundamental, la capacitación es prevención”.

Asimismo, Guillermina Eyras, representante de la Asociación Civil Sumar Ayuda de General Madariaga, remarcó que “la educación vial es fundamental”, y dijo: “Sabemos que cada uno de los aportes que hacemos es esencial, porque los siniestros nos traen mucha tristeza”.

Asimismo, las jornadas incluyeron la entrega de Pases Libres Multimodales (PLM) a beneficiarios y beneficiarias de cada uno de los municipios, que ya pueden acceder de manera gratuita al sistema de transporte bonaerense.

De las actividades participaron también el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; el subsecretario de Legal y Técnica, Patricio D'Angelo, y los directores provinciales Sibila Botti, Cristian Vázquez, Facundo Coudannes y Jorge Orzali.