Martín Marinucci realizó una nueva entrega gratuita de cascos para motociclistas en el municipio de San Martín, acompañado por el Jefe Municipal Fernando Moreira y el secretario de Servicios Públicos local, Juan Eslaiman.

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“El casco no es solamente un elemento de protección; es la diferencia entre la vida y la muerte o una lesión permanente y muy grave”, dijo el Ministro de Transporte de Axel Kicillof en el marco de la actividad.

Ade,ás, destacó el trabajo articulado con los gobiernos locales para llevar adelante políticas públicas que impacten de manera directa en la calidad de vida de los vecinos.

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“El trabajo mancomunado con los municipios es permanente y fundamental para llegar con más herramientas a cada bonaerense. Desde la Provincia entendemos que los recursos tienen que volver a los vecinos en forma de políticas públicas que cuiden la vida, por eso hacemos esta entrega de cascos para fortalecer la seguridad vial”, indicó Marinucci.

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