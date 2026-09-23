Una curiosa investigación surgió en las últimas horas en Vicente López, luego de que el uso de drones permitiera descubrir un detalle llamativo en uno de los monumentos más particulares del distrito.

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La pregunta fue planteada por Juan Roleri, quien contó que llegó al lugar para realizar un trabajo con vehículos aéreos no tripulados y aprovechó la oportunidad para investigar una inquietud: ¿había pelotas atrapadas en el Monumento al Fin del Milenio?

La respuesta fue afirmativa.

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“Sí, ese enorme ‘paraguas’ de hormigón de Amancio Williams”, explicó Roleri al compartir las imágenes obtenidas durante el vuelo.

Una obra de Amancio Williams

El Monumento al Fin del Milenio se caracteriza por su particular estructura de hormigón, diseñada originalmente por el reconocido arquitecto Amancio Williams.

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El proyecto tiene su origen en un diseño de 1962, concebido por Williams como un homenaje a su padre, el compositor Alberto Williams.

La construcción está formada por las denominadas “bóvedas cáscara” de hormigón, cada una de aproximadamente nueve metros de lado y apenas nueve centímetros de espesor.

Las estructuras se elevan unos 12 metros sobre el nivel del suelo, generando la imagen característica que llevó a que muchos lo identifiquen por su particular forma de “paraguas”.

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La versión actual del monumento fue inaugurada en el año 2000.

Una sorpresa desde el aire

El trabajo realizado con drones permitió observar sectores de la estructura que habitualmente no pueden verse desde el nivel de la calle. Y allí apareció la sorpresa: varias pelotas quedaron atrapadas en lo alto del monumento de acuerdo a las imagenes tomadas para PGB AIR INTEGRATED OPERATIONS S.R.L.

Roleri compartió las fotografías obtenidas durante el operativo y el municipio de Vicente López planteó una pregunta dirigida directamente a los vecinos:

“Buscamos a los dueños de esas pelotas. Ayudanos a encontrarlos”.

La convocatoria incluso incluye una particular invitación para quienes reconozcan alguna de ellas: “Si sos uno de ellos, contanos cómo terminaron ahí arriba”.

El desafío de descubrir cuántas hay

Además de revelar la presencia de las pelotas, Roleri aseguró que decidió contabilizarlas a partir de las imágenes obtenidas con el dron.

El resultado de ese conteo fue compartido junto con la publicación, que rápidamente convirtió un detalle cotidiano y casi invisible en una pequeña incógnita urbana de Vicente López.

Ahora resta conocer quiénes son los dueños de esas pelotas y, sobre todo, cómo lograron terminar en lo alto de una estructura ubicada a unos 12 metros de altura.