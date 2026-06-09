El Teatro de la Torre de Pinamar se convertirá en uno de los puntos de encuentro para alentar a la Selección Argentina durante la fase de grupos del Mundial.

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La iniciativa busca reunir a la comunidad para compartir la pasión por el fútbol y acompañar al seleccionado nacional en sus primeros compromisos de la competencia internacional. Además de la transmisión de los encuentros, la jornada contará con sonido inmersivo, sorteos y diversas actividades pensadas para toda la familia.

A través de esta propuesta, vecinos y visitantes podrán disfrutar de los partidos en pantalla gigante y con entrada libre y gratuita. Durante la fase inicial del certamen, Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, partidos que podrán seguirse en vivo desde la sala del teatro en un ambiente especialmente preparado para vivir la emoción mundialista.

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Desde la organización informaron que las entradas podrán retirarse a partir del 10 de junio en la boletería del Teatro de la Torre, con un límite de dos localidades por persona, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa entre los interesados.

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