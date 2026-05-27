La Municipalidad de 25 de Mayo informó que, a través de la Dirección de Vialidad Central, se intensificaron los trabajos de mantenimiento y mejorado en distintos caminos rurales del distrito para acompañar al sector productivo durante la temporada de cosecha.

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Según detalló el director del área, Pablo Ramírez, las cuadrillas municipales trabajan actualmente sobre el camino Las Palmas, La Rabia y caminos linderos, abarcando sectores comprendidos entre Mosconi, Del Valle, Ortiz de Rosas, Pedro Chico, Anderson y el tramo Mosconi–Dudignac.

Las tareas incluyen limpieza integral de canalizaciones para mejorar el escurrimiento del agua y trabajos de mejorado en la traza de los caminos, con el objetivo de facilitar la circulación de maquinaria y transporte pesado.

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Desde el Municipio señalaron que la prioridad es garantizar la transitabilidad en las zonas rurales y brindar apoyo a la producción local en un período de alta actividad por la cosecha.

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