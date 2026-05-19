El Municipio de San Isidro informó que avanza en la implementación de nuevos recorridos de colectivos para reemplazar a las líneas 707, 333, 407 y 437, que dejaron de funcionar tras la caída de la empresa MOGSM.

Ads

Puede interesarte

Según comunicó la administración local, se realizó una reunión técnica con autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en la que se terminaron de definir los “ajustes finales” de los trayectos que buscarán restablecer el servicio en las zonas afectadas.

El conflicto del transporte venía desarrollándose desde hace meses y estuvo marcado por problemas operativos, embargos judiciales y la amenaza de pérdida de 427 puestos de trabajo. La situación impactó en miles de usuarios que dependían de esas líneas para movilizarse dentro y fuera del distrito.

Ads

Desde el Municipio señalaron que la puesta en marcha de los nuevos recorridos podría concretarse “en los próximos días”. “Una vez confirmados, vamos a brindar toda la información correspondiente”, indicaron a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Mientras avanzan las definiciones, todavía no se confirmó qué empresas estarán a cargo de operar los nuevos servicios ni cómo quedarán establecidos de manera definitiva los recorridos en cada una de las zonas afectadas por la suspensión de las líneas.

Ads