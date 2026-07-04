El Municipio de Tigre lanzó una campaña de prevención ante el posible regreso del fenómeno de El Niño, que, según los pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría generar lluvias más intensas, crecidas y sudestadas durante los próximos meses.

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A través de un mensaje dirigido a la comunidad, la administración comunal señaló que este año las condiciones climáticas podrían ser diferentes a las habituales, por lo que llamó a la población a tomar recaudos y mantenerse informada.

"Los pronósticos ya emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un fenómeno de El Niño más intenso de lo habitual, más lluvias, crecidas y sudestadas", indicó el Municipio.

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El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre un fenómeno de El Niño severo en los próximos meses.



Tené en cuenta las siguientes indicaciones para cuidarnos entre todos. Ante emergencias comunícate a Defensa Civil al 103 o al 4288-3411. pic.twitter.com/qabwlZ4Jah — Municipio de Tigre (@MunicipioTigre) July 4, 2026

Frente a ese escenario, informaron que ya se encuentra en marcha un operativo preventivo que incluye el monitoreo permanente de la situación, tareas de limpieza de desagües y un sistema de alerta temprana para responder ante eventuales contingencias.

"Desde el Municipio ya estamos trabajando con monitoreo constante, limpieza de desagües y alerta temprana", remarcaron desde el gobierno local.

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Además, solicitaron a los vecinos conocer previamente cuál es el punto de evacuación más cercano, colaborar con las autoridades en caso de emergencia y seguir las recomendaciones oficiales.

En ese sentido, recomendaron mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales del Municipio de Tigre y del sistema Alerta Tigre, donde se difunden avisos y actualizaciones sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y las medidas preventivas.