El hecho comenzó cuando dos delincuentes a bordo de un auto ingresaron a Vicente López por la calle Primera Junta, en el barrio de Carapachay, y se detuvieron junto a otro vehículo que se encontraba estacionado. Le robaron la rueda de auxilio y luego escaparon hacia el municipio de San Martín. Más tarde, el mismo auto fue detectado al reingresar nuevamente a Vicente López.

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Lo que no sabían es que a partir del robo habían quedado incorporados en el sistema de alertas de Muro Digital. Se trata de una tecnología que cubre todos los accesos al distrito, en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro, combinando cámaras de videovigilancia con tecnología de lectoras de patentes.

Mientras el personal de Patrulla Municipal se encontraba en la calle realizando una recorrida preventiva por la zona de Munro, uno de los agentes de ESCUDO, la central de monitoreo de Vicente López que coordina toda la tecnología aplicada a la seguridad, recibió la alerta del vehículo de los malvivientes.

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A partir de esto, el operador informó al personal de Patrulla Municipal todos los datos necesarios sobre las características de este vehículo, un Chevrolet Cobalt color negro, y sobre la ubicación de los delicuentes en tiempo real.

Efectivamente en pocos minutos el vehículo fue interceptado en la intersección de Echeverría y Pelliza, y se procedió a identificar a los dos ocupantes, ambos de 21 años con domicilio en el partido de San Martín. Fueron detenidos y trasladados a la comisaría sexta de Carapachay, que había solicitado el pedido de captura por el robo inicial, para continuar con los procedimientos legales.

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