El necochense Juliano cruzó a Adorni: "Prometieron terminar con la casta y ahora se roban la agenda de la transparencia"
El diputado radical Pablo Juliano reclamó "ser tajantes" ante las denuncias que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y defendió la agenda de Ficha Limpia y la transparencia en la función pública.
El diputado nacional Pablo Juliano, oriundo de Necochea, volvió a cargar contra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por el origen de su patrimonio. El legislador radical reclamó "ser tajantes" frente al caso y sostuvo que el Gobierno no puede desentenderse de los estándares de transparencia que prometió durante la campaña.
"No se puede dejar de lado la ejemplaridad en la política, especialmente cuando el gobierno izó la bandera de la transparencia", afirmó Juliano al referirse a la situación que involucra a Adorni.
En ese marco, el diputado se refirió a la sesión convocada para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados, donde distintos sectores de la oposición buscarán avanzar con la interpelación del funcionario e incluso impulsar una posible moción de censura.
"Yo no voy a dejar que esta gente, que prometió terminar con la casta, me robe la agenda de Ficha Limpia y de honestidad pública", advirtió el legislador, en una de las declaraciones más duras dirigidas al Gobierno nacional.
Las palabras de Juliano se producen en momentos en que la oposición intenta reunir apoyos para avanzar con pedidos de explicaciones sobre el patrimonio de Adorni y volver a poner en debate temas vinculados a la transparencia y el control de los funcionarios públicos.
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