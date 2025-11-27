El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anticipó que está en negociaciones para consolidar un bloque que responda a los intereses de las provincias que no están alineadas al kirchnerismo.

Sáenz se reunió con sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y allegados a Rolando Figueroa (Neuquén).

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

"Las provincias no han crecido porque no han tenido gobernadores y legisladores que peleen por sus provincias y sus pueblos, independientemente de las autoridades nacionales”, planteó Sáenz, al término del encuentro en la Casa de la provincia salteña en la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los desafíos de la nueva bancada que irrumpirá en Diputados y en el Senado, anticipó que “va a ser un bloque de diálogo”, y negó que sea un espacio “combativo”.

“Hemos demostrado que acompañamos las leyes que ha necesitado el Gobierno, pero también nos hemos opuesto cuando había cuestiones que afectaban a nuestras provincias”, argumentó el mandatario salteño. Antes de finalizar, pidió que “reciprocidad” al gobierno nacional con las provincias. “Las elecciones terminaron, tenemos que ponernos a trabajar todos juntos porque los argentinos están esperando eso”, completó Sáenz.

