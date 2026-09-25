Diego Kravetz, subsecretario de Operaciones de la SIDE, abrirá este viernes una academia de defensa personal en Lanús, distrito donde gobernó de manera interina y al que buscaría volver como candidato a intendente en 2027.

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El funcionario estará al frente de la primera clase del espacio, que lleva su nombre y funcionará en un gimnasio ubicado sobre la avenida Manuel Quindimil al 20. La propuesta incluye defensa personal, jiu jitsu, boxeo y preparación física.

La academia funcionará los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20. De acuerdo con lo señalado por el gimnasio, durante los primeros días recibieron más de 100 consultas y comenzaron la actividad con unas 25 personas.

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Kravetz tiene antecedentes en artes marciales: según la información publicada por Clarín, practicó más de 15 años de taekwondo y una década de defensa personal. Desde el gimnasio señalaron que el objetivo es brindar herramientas para afrontar situaciones de estrés y no promover la violencia.

Kravetz y su regreso a Lanús

La apertura de la academia se produce mientras Kravetz vuelve a posicionarse en la política de Lanús, donde fue jefe de Gabinete y posteriormente quedó a cargo del municipio durante la licencia de Néstor Grindetti.

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En las elecciones de 2023, Kravetz fue candidato a intendente por Juntos por el Cambio y enfrentó a Julián Álvarez, de Unión por la Patria. El dirigente de La Cámpora obtuvo el 44,61% de los votos y se quedó con la intendencia, mientras que Kravetz alcanzó el 34,77%.

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Con el posterior acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, el exfuncionario porteño quedó integrado al espacio libertario y actualmente ocupa el segundo lugar en la estructura operativa de la SIDE.

De cara a 2027, en Lanús especulan con un eventual regreso de Kravetz a la competencia por la intendencia. Según publicó Clarín, en el distrito consideran posible que solicite licencia hacia fines de este año o comienzos del próximo para concentrarse en una eventual campaña.

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Por ahora, la apertura de la academia constituye un nuevo movimiento de Kravetz en el distrito, mientras no existe una definición formal sobre su candidatura para las próximas elecciones municipales.