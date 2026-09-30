La planta política de la Municipalidad de Lincoln recibirá este mes el pago de sus haberes en forma segmentado, tras el anuncio el intendente de esa ciudad, Salvador Serenal.

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A través de una carta a los vecinos, el radical explicó que “el país atraviesa un momento muy difícil, la actividad económica permanece estancada, todavía sin arrancar, el consumo cayó estrepitosamente y los trabajadores con ingresos fijos siguen siendo los más afectados junto con los jubilados, con salarios que apenas alcanzan a emparejar la inflación y que sufren el golpe de la actualización de tarifas y subas de precio”.

En ese sentido, dijo, el distrito de Lincoln “no es ajeno a esa realidad: nuestros ingresos se resienten y esto se refleja en la situación financiera del municipio”.

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Por ello anunció que para este mes definimos un esquema de pago de sueldos segmentado. Este miércoles 30 de septiembre todos los empleados de planta cobrarán el ciento por ciento de sus haberes y el 15 de octubre tendrán acreditado el saldo de su Tarjeta Comprá local.

En cuanto a la planta política, el pago será en dos veces, una parte este miércoles y otra parte también el 15 de octubre.

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“Quiero que sepan que estamos tomando esta medida con absoluta responsabilidad y priorizando la atención de los servicios que son esenciales para toda la comunidad: atención de la salud en el hospital, centros barriales y unidades sanitarias, la continuidad de los servicios públicos básicos, el mantenimiento de caminos y obras indispensables para nuestra comunidad”, concluye.