La visita del papa León XIV a la Argentina ya genera propuestas turísticas especiales. En ese marco, hay dos paquetes para quienes quieran viajar y acompañar parte del recorrido del Santo Padre por Buenos Aires y Córdoba.

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Las opciones contemplan traslados en bus semicama, alojamiento y coordinación durante el viaje, con diferentes alternativas de hoteles y precios según el punto de embarque y la categoría elegida.

Buenos Aires: dos noches y visita a Luján

La primera propuesta se denomina “Tras la Huella de León XIV: Buenos Aires” y tiene salida prevista para el 9 de noviembre.

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El programa contempla 2 noches de alojamiento en Buenos Aires, desayuno, servicio de bus especial de turismo semicama, servicio a bordo y coordinación con guía permanente.

Uno de los puntos destacados del recorrido será la visita a la Basílica de Luján, prevista para coincidir con el día de la visita del Santo Padre, según el itinerario que finalmente se establezca.

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La ruta de embarque contempla Santa Fe, Rosario, San Nicolás y Pergamino.

Entre las alternativas de alojamiento se encuentran:

Kenton Palace: desde $328.000 por persona , en habitación doble, saliendo desde San Nicolás. Desde Pergamino, $310.000 .

Desde Pergamino, . Imperial: desde $289.000 por persona desde San Nicolás. Desde Pergamino, $271.000 .

Via Suite: desde $250.000 por persona desde San Nicolás. Desde Pergamino, $233.000.

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Córdoba: tres noches para acompañar las actividades del Papa

La segunda alternativa se denomina “Tras la Huella de León XIV: Córdoba”, con salida el 7 de noviembre.

El paquete incluye 3 noches de alojamiento en Córdoba capital o Villa Carlos Paz, bus especial de turismo semicama, servicio a bordo, coordinación permanente y desayuno.

El recorrido contempla distintos puntos de embarque: Buenos Aires, Pergamino, San Nicolás, Rosario, Santa Fe, Victoria, Junín y Rojas.

Quienes se alojen en Córdoba capital tendrán tiempo libre para recorrer la ciudad y participar por su cuenta de las celebraciones y actividades vinculadas con la visita del Santo Padre.

Para quienes elijan Villa Carlos Paz, la propuesta incluye un city tour a pie por la ciudad y traslado a Córdoba para asistir a las celebraciones previstas.

Las opciones de alojamiento son:

Córdoba Capital

Amerian Córdoba: desde Buenos Aires, $567.000 por persona, en habitación doble.

Villa Carlos Paz

Arenales: desde Buenos Aires, $415.000 por persona , en habitación doble.

Amerian Villa Carlos Paz: desde Buenos Aires, $616.000 por persona, en habitación doble.

De esta manera, las propuestas permiten elegir entre acompañar el recorrido en Buenos Aires, con una visita a Luján, o trasladarse a Córdoba para participar de las actividades previstas durante la estadía del Papa.

Los programas, fechas, recorridos y actividades vinculadas con la visita del Santo Padre estarán sujetos al itinerario oficial y a las disposiciones que se determinen para cada jornada.

Cómo consultar

Quienes quieran conocer disponibilidad, condiciones y detalles de los paquetes pueden comunicarse con System Travel.

📧 [email protected]

📱 WhatsApp: 11 6743 0257

📍 Avenida Cabildo 2350, Belgrano, CABA.