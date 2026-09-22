“Convocamos al querido pueblo de Almirante Brown a abrir sus corazones y recibir al Papa León XIV en esta visita histórica a nuestro querido distrito. Estamos trabajando para que esta jornada tan especial pueda desarrollarse de la mejor manera y para acompañar, desde el Municipio, este acontecimiento que va a quedar en la historia de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares.

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El 9 de noviembre próximo el Sumo Pontífice visitará al Pequeño Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole.

En este marco, desde el Municipio avanzan con la organización. Este lunes, en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco se reunieron Cascallares, el intendente interino, Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko.

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El objetivo del encuentro fue continuar definiendo detalles de los preparativos de la visita del Santo Padre, prevista para las 9.15, según el cronograma oficial dado a conocer en las últimas horas.

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