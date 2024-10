En el marco del debate legislativo por la privatización de Aerolíneas Argentinas y de la lucha que llevaron adelante sus trabajadores, los sindicatos del Transporte decidieron realizar un paro por 24 horas el próximo 17 de octubre y la medida sería oficializada este martes 8 durante un plenario de comisiones directivas y delegados de los gremios del sector. Sin embargo, la Mesa Nacional del Transporte resolvió posponer la medida de fuerza hasta el próximo 30 de octubre.

Puede interesarte

El paro no incluye movilización y, en principio, afectará al servicio de trenes, aviones, camiones y barcos. En tanto que se espera la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no firmó el comunicado emitido este martes y según trascendió, no se plegará a la medida.

Uno de los motivos por los cuales se postergó el paro consiste justamente en que el gremio que nuclea a los choferes de colectivos está negociando un aumento salarial dentro del periodo de conciliación obligatoria dispuesta por la secretaria de Trabajo, y esa instancia obliga a las partes a no tomar ninguna medida que complique las tratativas.

La Mesa Nacional del Transporte fue lanzada a fines de septiembre para “defender los derechos laborales que garantizan la no precarización de la actividad” y “rechazar cualquier regulación del derecho de huelga”. Agrupa a dirigentes que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que se encontraban enfrentadas.

Cabe recordar que el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger avanzó en la desregulación del transporte de media y larga distancia. El nuevo marco normativo comprende el recorrido interjurisdiccional entre las provincias y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).