A comienzos del año 2017, cuando todavía era un estudiante de ingeniería agronómica a punto de recibirse, Germán Font llegó a San Pedro para ocupar la Dirección de Producción, cargo que ocupó hasta los recambios de enero del año siguiente.

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El exfuncionario del gabinete de Cecilio Salazar, nueve años después, fue electo intendente en la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, donde se desarrollaron elecciones este domingo (6 de septiembre).

Font ganó con el 46 por ciento de los votos, a través del frente Generación Marcos Juárez, expresión vecinal pero respaldada por el Partido Justicialista cordobés que comandan Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

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La victoria fue holgada ya que fue con más de 25 puntos de diferencia sobre el segundo, Pedro Dellarossa (Marcos Juárez Puede), exintendente identificado con el PRO, en una jornada que contó con una participación que apenas llegó al 63 por ciento de los habilitados a votar.

Recibí en mi despacho del Centro Cívico al intendente electo de #MarcosJuárez, #GermánFont, luego del histórico triunfo que obtuvo en las elecciones municipales de este domingo.



Me comprometí con los vecinos de Marcos Juárez a trabajar junto a quien ellos eligieran para conducir… pic.twitter.com/7iPtK4HdWX — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 7, 2026

Su triunfo electoral fue destacado en todo el país porque en esa ciudad no ganaba un candidato peronista desde 1973, cuando se produjeron las elecciones del regreso a la democracia tras 18 años de proscripción del partido mayoritario de ese momento en el país, aunque sin que su líder, Juan Domingo Perón, pudiera ser candidato.

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Además, en 2014 el triunfo de la alianza Cambiemos en ese distrito fue calificado como el "kilómetro cero" del frente conformado entre el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros sectores, que al año siguiente transformó a Mauricio Macri en presidente de la Nación.

Los actores políticos no peronistas de la ciudad llegaron divididos a esta elección, tras una década de alianza, una fragmentación que favoreció al joven candidato. Rápidamente, el gobernador Martín Llayora felicitó al exfuncionario de San Pedro por su triunfo y aseguró que el ahora intendente "tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo".

Germán Font había llegado al Gobierno de Salazar, que por entonces era parte de la alianza Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora, de la mano de Silvio Corti y Alfredo Camilletti, quienes lo conocían por su rol en Federación Agraria.