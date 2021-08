El ex líder de la UOCRA, procesado por asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada, encabezó este lunes por la noche un acto sindical en la capital bonaerense desafiando el mandato judicial que permitió su excarcelación. La ex Gobernadora salió con todo: "No solo los mafiosos salen en libertad sino que hacen marchas reivindicatorias y no pasa nada".