Manuel Adorni atraviesa una de sus jornadas más complicadas desde que asumió como jefe de Gabinete, con dos frentes que avanzan en simultáneo y ponen en duda su versión sobre los viajes al exterior.

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Por un lado, el broker aeronáutico Agustín Issin declaró ante el juez Ariel Lijo y contradijo al funcionario. Según afirmó, el vuelo de regreso desde Punta del Este no fue pagado por Adorni, sino por el periodista Marcelo Grandío.

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De acuerdo a su testimonio, el pago se realizó en efectivo y quedó registrado a nombre de la productora vinculada a Grandío. Además, presentó chats y documentación comercial como respaldo de su versión, lo que ahora forma parte del expediente judicial.

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Esta declaración choca de lleno con lo que viene sosteniendo Adorni, quien asegura que el viaje fue financiado con su dinero y niega cualquier tipo de irregularidad.

En paralelo, la causa sumó otro capítulo de alto impacto: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la sede de la TV Pública en busca de contratos relacionados con la productora de Grandío.

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El procedimiento se da en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existió algún tipo de beneficio indebido o vínculo con el Estado que pueda encuadrarse como delito.

En ese contexto, dos días antes, el miércoles 25 de marzo, Adorni había dado una conferencia de prensa en Casa Rosada que dejó más dudas que certezas. Evitó dar precisiones sobre el financiamiento de sus viajes y su patrimonio, se escudó en que hay una investigación judicial en curso y sostuvo que no podía responder “aspectos específicos” para no interferir. Insistió en que “no tiene nada que esconder” y que el dinero lo hizo en el sector privado, pero no aportó datos concretos sobre los vuelos ni sobre las supuestas propiedades, y hasta se cruzó con periodistas.

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Mientras tanto, en el plano político, el presidente Javier Milei decidió mostrarse este viernes junto a Adorni en un acto oficial organizado por el Ministerio de Capital Humano, en lo que será un gesto explícito de respaldo en medio del escándalo.

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Con una declaración que lo contradice y un allanamiento en marcha, el jefe de Gabinete enfrenta un escenario cada vez más complejo, en una causa que suma tensión y todavía está lejos de cerrarse.