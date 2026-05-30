Tras varios días de intensa búsqueda, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba desde hacía casi una semana.

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Según trascendió, se hallaron restos humanos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La investigación estuvo concentrada en los últimos movimientos de la adolescente y en el rol de Claudio Barrelier, allegado a la madre de Agostina, que se encuentra detenido desde la noche del martes 26 de mayo.

La mamá de Agostina fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

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La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y judicial, además de una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero. Su madre no la pudo contactar más a su teléfono desde esa noche.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa, acusado en un principio de privación ilegítima de la libertad.

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El detenido fue quien coordinó el encuentro con Agostina y pagó el viaje en remis hasta su domicilio. Agostina había sido engañada por Barrelier y una cámara registró a la adolescente caminando junto al detenido. Luego, no la volvieron a ver.