El pueblo de Moquehuá, en el partido de Chivilcoy, se viste de fiesta para recibir la cuarta edición de la Fiesta del Asado, que tendrá lugar el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. La celebración, que ya se transformó en un clásico regional, reúne a las familias, asadores, artesanos y visitantes.

Ads

Organizada por el Club Renovación y Club Atlético, Social y Deportivo Moquehuá y con el acompañamiento del Municipio de Chivilcoy, la propuesta combina un gran concurso de asadores, un paseo de artesanos ampliado y una grilla musical que alterna folclore, tango y bandas locales.

El intendente Guillermo Britos reveló que "en estos últimos días, después de los videos publicados, hemos recibido llamados y mensajes de distintos lugares de la provincia preguntando dónde se podían alojar y cómo era la fiesta".

Ads

La organización este año amplió el patio de comidas y sumó tres cuadras más al Paseo de Artesanos; el escenario principal volverá a ubicarse frente a la sede de Bomberos, lo que facilita el acceso a los espectáculos y a la oferta gastronómica. También habrá actividades para toda la familia: cicloturismo de apertura, desfile criollo, exposición de autos clásicos y motos, y por supuesto el tradicional Concurso de Asadores con jurado y premios.

Programación

Ads

Sábado 20

14.00: Largada del cicloturismo a cargo de El Piñón de Moquehuá

18.00: Charly y Edu Gianella Masafra, Sonia Pesce, Destello de Tradición, Sebastián Desiervi, Javier Díaz, Maridaje, Tomás Di Nezio, Grupo Inti

Ads

23.00: La SantaBulla, Cheno y Cholo, DJ Toto Cajales

Domingo 21

08.00: Inicio del Concurso de Asadores

10.00: Apertura oficial con desfile criollo, de autos clásicos y motos

13.00: Peña Virgen de Loreto, Juan Embarbe, Síncopa Che Tango, Claudia Lomeña

15.00: Entrega de premios, Erika y David; Braian Giber y El Inicio.

Datos clave

Qué: Cuarta edición de la Fiesta del Asado (Asado Criollo).

Cuándo: Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025.

Dónde: Moquehuá, partido de Chivilcoy (predio frente a la sede de Bomberos / Casa de la Cultura).

Organizan: Club Renovación y Club Atlético, Social y Deportivo Moquehuá; con acompañamiento municipal.

Actividades destacadas: Concurso de asadores (domingo desde las 8.00), desfile criollo, cicloturismo (sábado 14.00), paseo de artesanos ampliado y espectáculos musicales ambos días.