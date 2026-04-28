El periodista y locutor oriundo de Los Toldos, Walter Ogando, fue distinguido con el Premio Platino en la 13ª edición del certamen binacional “Río de los Pájaros” 2026, que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Concordia. La distinción fue otorgada por la Fundación Paralelo Turístico, organizadora del encuentro.

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Según publicó Diario Democracia, la premiación congregó a más de un centenar de comunicadores de Argentina y Uruguay en una jornada destinada a resaltar el trabajo de quienes impulsan el turismo y la identidad regional. Ogando recibió uno de los galardones centrales en reconocimiento a su trayectoria en medios locales y su labor en la promoción de la cultura y los atractivos de la región.

Previo al acto central, los participantes realizaron actividades en la región de Salto Grande, que incluyeron recorridos por puntos de interés del corredor del río Uruguay y encuentros con operadores turísticos y referentes culturales locales. Organizadores destacaron la importancia del intercambio binacional para fortalecer la oferta turística y la conservación del patrimonio regional.

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El evento contó además con mesas de debate sobre promoción turística, comunicaciones y desarrollo sustentable, y se entregaron reconocimientos en distintas categorías a periodistas y comunicadores de ambos lados del río. Ogando agradeció la distinción y destacó el trabajo colectivo de los medios locales en la difusión de las localidades del interior.

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