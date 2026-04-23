El periodista y docente Fernando Borroni visitará este viernes la ciudad de Tandil, donde formará parte de un encuentro abierto al público bajo el título “Diálogo sobre la Argentina y el Tandil que viene”.

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La actividad se realizará desde las 19.00 en el local del Frente de Todos, ubicado en Paz 965, y contará también con la participación del candidato a intendente Rogelio Iparraguirre. La entrada será libre y gratuita.

Borroni, nacido en 1973, es periodista, docente y una de las voces reconocidas del análisis político en radio. Es además director y cofundador de la Escuela Popular de Medios Comunitarios “Homero Manzi” y de la emisora Radio Hache.

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Actualmente se desempeña como columnista político en el programa “La Mañana” de Víctor Hugo Morales en AM 750, donde analiza la coyuntura nacional.

A lo largo de su trayectoria, trabajó como conductor y columnista en distintas emisoras, entre ellas Radio Nacional, AM 1330, La Marea, Radio Cultura y FM La Isla, entre otras.

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También integró ciclos como “Subí, después te explico”, junto a Quique Duplaá; “Uno nunca sabe”, con Gustavo Campana y Victoria Torres; “La última página”, con Gisela Marziotta; y “Te quiero”, junto a Federica País.