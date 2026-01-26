El periodista deportivo Mariano Almada compartió en sus redes sociales una imagen con la camiseta de Ferro de Dolores, reciente campeón del Torneo Clausura 2025 y de la Copa de Campeones de la Liga Dolorense de Fútbol, un logro que marcó un hito para el deporte local.

El actual integrante de Fox Sports y Urbana Play resaltó la importancia de la consagración del equipo dolorense, que volvió a levantar trofeos después de 41 años sin títulos y logró dos campeonatos en una misma temporada, algo poco habitual en el fútbol del interior bonaerense.

La consagración de Ferro, club histórico de la ciudad de Dolores, tuvo repercusión más allá del ámbito local y se sumó a una serie de buenas noticias para el fútbol del interior de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos meses mostró varios procesos deportivos en crecimiento.

Almada, reconocido por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo, cuenta con experiencia como enviado especial en cinco Copas del Mundo, un Juego Olímpico, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, además de haber formado parte de ciclos radiales de gran audiencia como Perros de la Calle.

A lo largo de su carrera, Almada entrevistó a figuras como Lionel Messi y Diego Maradona. Hincha declarado de Ferro Carril Oeste de Caballito, el periodista ya había visitado Dolores el año pasado, cuando participó de la Fiesta Nacional de la Guitarra, uno de los eventos culturales más importantes del calendario bonaerense.

